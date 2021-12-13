Москва, , 11:01 — REGNUM Нефть марки Brent 10 декабря смогла вернуться к росту и поднявшись выше $75 за баррель. Во многом помогло ослабление доллара в ответ на инфляционный отчет, который совпал с прогнозами, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Нефтедобыча The-free-rider.com

«Сегодня, 13 декабря, в начале новой торговой недели котировки развивают восходящий импульс, расположившись над уровнем $76 и прибавляя свыше 1,5%.

Нефть Brent поднимается в условиях оптимистичных настроений на мировых фондовых площадках за счет дальнейшего ослабления опасений, связанных с новым штаммом «Омикроном».

Однако бычий потенциал представляется ограниченным в связи с событийными рисками. Так, позднее сегодня ОПЕК+ представит свой ежемесячный доклад, который способен оказать локальное влияние на котировки.

В течение недели ожидаются заседания ключевых Центробанков мира во главе с Федрезервом, который ускорит сворачивание программы количественного смягчения.

Решение регулятора должно придать сил доллару и, соответственно, представляет угрозу для нефти, хотя такой вердикт ФРС уже практически полностью учтен в текущих ценах.

В конце торговой пятидневки США продадут из своего стратегического резерва в общей сложности более 20 млн баррелей нефти. Р

ынок отыграл этот план Вашингтона после его анонса, однако по факту реализации резервов реакция тоже последует, и в преддверии этого события потенциал роста цен, вероятно, будет сдержанным.

На данном этапе для Brent важно подтвердить пробой отметки $76 на дневном закрытии, однако более существенный подъем может привлечь продажи с целью сокращения рисков», — считает эксперт.

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