Москва, 13 декабря, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ нужно улучшать условия ипотечного кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявила заведующая кафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

nattanan23 Стоимость жилья

«Последние два года принесли много противоречивых изменений на рынок жилья, — сказала она. — Принятая в 2020 году программа льготной ипотеки позволила сохранить неизменным рынок строительства жилья и оживить ипотечный рынок вопреки пандемии. А снижение ключевой ставки в 2020 году до 4,5% привело к уменьшению процентов по депозитам до уровня ниже доходности от сдачи жилья в аренду. Это изменило фокус интереса инвесторов от вкладов к недвижимости и усилило давление спроса на рынок жилья».

По ее словам, на сегодняшний день большая государственная задача — строить больше и улучшать условия ипотечного кредитования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее замедление в РФ темпов роста цен на жилье назвали временным явлением.