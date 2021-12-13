Благовещенск, 13 декабря, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Мазановском районе Амурской области опрокинулся в реку экскаватор, расширявший дорогу. Управлявший техникой человек погиб, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспондент у ИА REGNUM 13 декабря в следственном управлении СК РФ по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM На площадке задействованы гусеничные экскаваторы

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Машинист экскаватора скончался на месте происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следственные органы намерены оценить достаточность предпринимаемых мер по обеспечению безопасности дорожных работ.

Следователи осмотрели место происшествия, проводятся экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе ремонтных работ на федеральной трассе «Колыма» в Магаданской области погиб работник. Трагический случай произошёл в Хасынском округе. Мужчину придавило горной породой.