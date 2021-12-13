Оренбург, 13 декабря 2021, 10:59 — REGNUM Предполагаемой причиной возникновения смертельного пожара в жилом доме по ул. Пролетарской в Оренбурге послужил недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Напомним, крупный пожар произошел в ночь на 13 декабря в частном двухэтажном доме. Погибли семья из трех человек. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
По факту гибели людей проводится доследственняа проверка. Ее ход контролирует прокуратура.
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