Оренбург, 13 декабря, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Предполагаемой причиной возникновения смертельного пожара в жилом доме по ул. Пролетарской в Оренбурге послужил недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области Пожар

Напомним, крупный пожар произошел в ночь на 13 декабря в частном двухэтажном доме. Погибли семья из трех человек. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

По факту гибели людей проводится доследственняа проверка. Ее ход контролирует прокуратура.