Петропавловск-Камчатский, , 10:58 — REGNUM Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, который 13 декабря находится в рабочей поездке на Камчатке, признал проблемы с транспортной доступностью районов Камчатки, а это влияет на социально-экономическое развитие региона и на развитие внутреннего туризма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Камчатка kuhnmi

Читайте также: Полпред Трутнев потребовал ускорить строительство аэропорта на Камчатке

«Все мы привыкли говорить о том, что Камчатка — уникальный регион. Её неоднократно называл жемчужиной России президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. При этом транспортная доступность существенно сдерживает развитие региона: как для тех людей, которые живут и работают на Камчатке, так и для возможного развития туризма», — отметил Трутнев.

Полпред подчеркнул, что жители Камчатки не всегда могут вовремя получить необходимую медицинскую помощь. Транспортные проблемы сказываются зачастую и на доставке продуктов питания. Из 11 муниципальных районов на Камчатке семь не имеют круглогодичного доступа к опорной дорожной сети. Также Трутнев отметил, что грунтовые взлетно-посадочные полосы в осенний и весенний периоды выбывают из эксплуатации, а использование вертолётов при переменчивых погодных условиях в регионе создает риск для жизни людей.

«Есть целый ряд поручений Владимира Владимировича Путина по данному вопросу. Они касаются субсидирования местных авиаперелетов, реконструкции аэропорта Тиличики. Сейчас готовится предложение по реализации программы развития авиационной сети. Там тоже есть целый ряд у нас дискуссий с министерством транспорта», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки на Камчатку 13 декабря посетил стройку нового аэровокзального комплекса и аэродромных объектов в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) и потребовал ускорить работы.