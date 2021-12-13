Транспортная доступность существенно сдерживает развитие Камчатки — Трутнев
Петропавловск-Камчатский, 13 декабря, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, который 13 декабря находится в рабочей поездке на Камчатке, признал проблемы с транспортной доступностью районов Камчатки, а это влияет на социально-экономическое развитие региона и на развитие внутреннего туризма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.
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«Все мы привыкли говорить о том, что Камчатка — уникальный регион. Её неоднократно называл жемчужиной России президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. При этом транспортная доступность существенно сдерживает развитие региона: как для тех людей, которые живут и работают на Камчатке, так и для возможного развития туризма», — отметил Трутнев.
Полпред подчеркнул, что жители Камчатки не всегда могут вовремя получить необходимую медицинскую помощь. Транспортные проблемы сказываются зачастую и на доставке продуктов питания. Из 11 муниципальных районов на Камчатке семь не имеют круглогодичного доступа к опорной дорожной сети. Также Трутнев отметил, что грунтовые взлетно-посадочные полосы в осенний и весенний периоды выбывают из эксплуатации, а использование вертолётов при переменчивых погодных условиях в регионе создает риск для жизни людей.
Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки на Камчатку 13 декабря посетил стройку нового аэровокзального комплекса и аэродромных объектов в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) и потребовал ускорить работы.