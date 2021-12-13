Москва, 13 декабря 2021, 10:57 — REGNUM Замедление в РФ темпов роста цен на жилье, отмеченное экспертами Knight Frank, — это временное явление, и стоимость жилья, скорее всего, продолжит расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа.
«Замедление роста цен на жилье носит временный характер, и с уверенностью можно сказать, что восходящий тренд не сменится нисходящим, — сказал эксперт. — Как и большинство рынков, рынок жилья имеет различные циклы, и данное замедление носит характер консолидации, после которой будет продолжен рост цен, возможно, более медленными темпами. Это связано с тем, что рост цен на строительные материалы в 2021 году имел колоссальный темп до августа-сентябрь 2021 года. Однако, по прогнозам, рост цен может продолжиться и в конце I квартала 2022 года, что автоматически приведет к увеличению расходов строительных компаний».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов объяснил, какие риски наиболее опасны для российского рынка ипотеки.
Читайте ранее в этом сюжете: Экономист Ордов объяснил, почему в РФ может упасть интерес к ипотеке