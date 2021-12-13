Москва, 13 декабря, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Замедление в РФ темпов роста цен на жилье, отмеченное экспертами Knight Frank, — это временное явление, и стоимость жилья, скорее всего, продолжит расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа.

image4you Жилье

«Замедление роста цен на жилье носит временный характер, и с уверенностью можно сказать, что восходящий тренд не сменится нисходящим, — сказал эксперт. — Как и большинство рынков, рынок жилья имеет различные циклы, и данное замедление носит характер консолидации, после которой будет продолжен рост цен, возможно, более медленными темпами. Это связано с тем, что рост цен на строительные материалы в 2021 году имел колоссальный темп до августа-сентябрь 2021 года. Однако, по прогнозам, рост цен может продолжиться и в конце I квартала 2022 года, что автоматически приведет к увеличению расходов строительных компаний».

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