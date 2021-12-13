Екатеринбург, , 10:57 — REGNUM В России возможен крайне резкий рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук, отвечая на вопрос о том, зачем QR-коды нужны сейчас, когда официальная статистика заражения коронавирусом неуклонно падает.

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Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глядя на развитие ситуации с Омикроном в ЮАР и особенно — в Великобритании, полагаю, что в самое ближайшее время мы столкнёмся с крайне резким ростом заболеваемости. Беспрецедентно высоким. Пока надежда на то, что российская вакцина окажется более стойкой, чем Пфайзер. Но, честно говоря, это очень слабая надежда», — говорит Ющук.

«Учитывая, как в России относятся к вакцинам, доработка ее под Омикрон, заняв пару недель технически, может занять очень много времени до внедрения в практику. И всё это время мы будем испытывать серьёзные проблемы. Нынешнее затишье — перед бурей. Впервые с начала пандемии мы с таким сталкиваемся. С медицинской точки зрения это нормально, но наше не очень грамотное население и практически беспрепятственное распространение фейков «антиваксерами» делают положение шатким», — считает эксперт.

Он также добавил, что QR-коды нужны даже когда число вакцинированных в России неуклонно растёт, приближаясь к многократно официально объявленному уровню коллективного иммунитета, в ряде регионов России уже официально достигнутому. По его словам, дикая скорость распространения Омикрона (с удвоением каждые два дня) является следствием того, что он поражает все возрастные группы, а также привитых существующими вариантами вакцин.

«А значит, мы начнём наработку коллективного иммунитета если не совсем с нуля (так как есть «перекрёстный» иммунитет у коронавирусов), то близко к тому», — полагает Ющук.