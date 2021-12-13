Москва, , 10:57 — REGNUM Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, в каких случаях можно пересекать двойную сплошную на автомобиле.

Дорога Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Он напомнил, что бывают такие ситуации, когда водитель принимает решение развернуться из-за больших заторов на дороге.

Иногда нарушителю сотрудник ГИБДД может простить подобное нарушение, однако это должно быть вызвано экстренной ситуацией. Речь идет о срочной медицинской помощи или если водитель везет роженицу в больницу.

Случаи крайней необходимости являются исключительными, пользоваться ими как проверенным способом избежать проблем не стоит, подчеркнул он в интервью агентству «Прайм».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно новой редакции проекта КоАП РФ, водитель может быть лишен прав на срок от одного до полутора лет за «систематическое совершение наиболее серьезных нарушений ПДД».

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