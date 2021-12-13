Пенза, 13 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Пензе с 13 декабря стартует народное голосование за самый красивый новогодний объект. Победителей выберут по наибольшему количеству положительных отзывов, сообщает мэрия.

Администрация города Пензы Новогоднее оформление в Пензе

Отбор будет проходить по нескольким номинациям. Предлагается определить лучшее новогоднее оформление объекта потребительского рынка, промышленного предприятия, организации социальной сферы, оформление образовательной организации, учреждений культуры, спорта, подъезда и самого многоквартирного дома, а также частного домовладения.

Голосование продлится до 26 декабря. Итоги планируют подвести до 30 декабря уходящего года.

С 11 декабря в Пензе начала работу приёмная Деда Мороза. Праздничные световые конструкции появились на Фонтанной и Театральной площадях, в сквере «Копилка пословиц», цифровые инсталляции «2022» разместили на площади Ленина и в сквере на улице Славы. Площадь Ленина украшает главная ёлка города и 20 светодиодных елочек.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе ёлочные базары будут работать по 82 адресам. Цена за один метр хвойного дерева составит от 400 рублей.

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