Жители Пензы выберут лучший новогодний объект
Пенза, 13 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Пензе с 13 декабря стартует народное голосование за самый красивый новогодний объект. Победителей выберут по наибольшему количеству положительных отзывов, сообщает мэрия.
Отбор будет проходить по нескольким номинациям. Предлагается определить лучшее новогоднее оформление объекта потребительского рынка, промышленного предприятия, организации социальной сферы, оформление образовательной организации, учреждений культуры, спорта, подъезда и самого многоквартирного дома, а также частного домовладения.
Голосование продлится до 26 декабря. Итоги планируют подвести до 30 декабря уходящего года.
С 11 декабря в Пензе начала работу приёмная Деда Мороза. Праздничные световые конструкции появились на Фонтанной и Театральной площадях, в сквере «Копилка пословиц», цифровые инсталляции «2022» разместили на площади Ленина и в сквере на улице Славы. Площадь Ленина украшает главная ёлка города и 20 светодиодных елочек.
ИА REGNUM напоминает, в Пензе ёлочные базары будут работать по 82 адресам. Цена за один метр хвойного дерева составит от 400 рублей.
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