Париж, , 10:55 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретится 13 декабря в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон EU2017EE Estonian Presidency

«Какими бы ни были наши политические взгляды, наши предпочтения, мы должны работать вместе для нашей Европы», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава государства назвал Виктора Орбана «политическим оппонентом, но европейским партнером».

Эммануэль Макрон «Совершенно очевидно, что по вопросу о верховенстве права будут разногласия, но я думаю, что по вопросам суверенитета, модели роста и по множеству вопросов также могут быть разногласия»

Во время визита в Будапешт Эммануэль Макрон также отправится на могилу философа Агнес Хеллер, которая умерла в 2019 году.

Глава Франции встретится с мэром Будапешта, а также с другими представителями антиорбанской партии.

Напомним, последний визит главы французского государства в Венгрию состоялся в 2007 году.