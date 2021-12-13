Макрон встретится с «политическим оппонентом» в Венгрии
Париж, 13 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон встретится 13 декабря в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает Le Figaro.
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Эммануэль Макрон
«Какими бы ни были наши политические взгляды, наши предпочтения, мы должны работать вместе для нашей Европы», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Глава государства назвал Виктора Орбана «политическим оппонентом, но европейским партнером».
«Совершенно очевидно, что по вопросу о верховенстве права будут разногласия, но я думаю, что по вопросам суверенитета, модели роста и по множеству вопросов также могут быть разногласия»
Во время визита в Будапешт Эммануэль Макрон также отправится на могилу философа Агнес Хеллер, которая умерла в 2019 году.
Глава Франции встретится с мэром Будапешта, а также с другими представителями антиорбанской партии.
Напомним, последний визит главы французского государства в Венгрию состоялся в 2007 году.