Ростов-на-Дону, 13 декабря, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Подписчики аккаунта губернатора Василия Голубева в социальных сетях пожелали главе региона и другим чиновникам соблюдать Конституцию РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Российской Федерации

«В День Конституции пожелаем власти соблюдать эту самую Конституцию», — написал пользователь Instagram.

«Вам бы научиться соблюдать Конституцию нашу и законы! А то вы своими решениями пока только нарушаете», — считает ещё одна подписчица.

«Кругом нарушения законности, а вы диктанты проходите», — заметила участница развернувшейся дискуссии.

ИА REGNUM сообщало, что губернатор Ростовской области Василий Голубев в День Конституции РФ принял участие во всероссийской акции и написал правовой диктант. Глава региона получил сертификат за участие в акции. Голубев набрал 98 баллов из 100 возможных.