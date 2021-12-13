Москва, 13 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В начале новой недели, 13 декабря, курс доллара к рублю приостановил тенденцию снижения, проявившуюся в первой половине декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Тенденция связана с уменьшением рыночных рисков из-за нового штамма «Омикрон», с ростом нефтяных цен выше $76 за баррель нефти марки Brent, с ожиданием существенного повышения ключевой ставки ЦБ РФ 17 декабря с 7,5% до 8% или даже 8,5%.

Тем не менее, есть технические факторы, которые ограничивают снижение доллара как на мировом рынке в целом, так и на Мосбирже. Американская валюта подошла к значимым зонам, препятствующим дальнейшему ослаблению.

Для продолжения движения или его разворота необходимы новые драйверы. Инвесторы ожидают главное событие недели — заседание ФРС США 15 декабря.

До этого времени маловероятны существенные движения котировок активов. В частности, сегодня не предполагаются важные события и статистика.

Поэтому можно предполагать на текущий день невысокую волатильность и сохранение небольшого диапазона 73,10 — 73,80 руб./доллар», — считает эксперт.

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