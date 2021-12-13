Москва, , 10:53 — REGNUM На фестивале поп-культуры BUBBLE Comics Con состоится презентация комедийного фильма Кирилла Соколова «Оторви и выбрось». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря сообщают в пресс-службе мероприятия.

Кадр из фильма «Оторви и выбрось» Пресс-служба BUBBLE Comics Con

В рамках презентации режиссёр картины Кирилл Соколов и актёр Данил Стеклов пообщаются с посетителями фестиваля, поделятся эксклюзивными материалами со съёмок и ответят на вопросы фанатов. Встреча состоится 18 декабря 2021 года.

Добавим, что картина «Оторви и выбрось» расскажет о попытках главной героини Оли (Виктория Короткова) забрать свою десятилетнюю дочь (Софья Кругова) у её бабушки — деспотичной Веры Павловны (Анна Михалкова). В ходе конфликта начнётся «грандиозная погоня» с участием других персонажей и оружия.

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