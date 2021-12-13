Санкт-Петербург, 13 декабря, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В ночь на понедельник, 13 декабря, в Петербурге выпало 7 см снега, сообщили в городском комитете по благоустройству. Высота снежного покрова с начала зимы достигла 50 сантиметров. На дорогах сохраняется угроза гололедицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега в Петербурге

По данным комитета, минувшей ночью уборкой снега в Петербурге занималось 1195 единиц техники дорожных предприятий, днем на улицах работает 1066 машин и 1239 работников ручного труда. Территории парков и скверов приводят в порядок еще 237 единиц техники и 827 специалистов садово-парковых предприятий.

Собранный на улицах снег вывозится на снегоплавильные и снегоприемные пункты ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» и на площадки временного складирования. Для предотвращения гололедицы ее появление, дорожное полотно обрабатывается 10-процентной пескосоляной смесью.

Всего за две с половиной недели с конца ноября с улиц Петербурга выааезли свыше 645 тыс. кубометров снега, что составляет более половины объема прошлого зимнего сезона.

Напомним, ночной снегопад вызвал в Петербурге 8-балльные пробки утром в понедельник, 13 декабря.