Москва, 13 декабря, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Правительство РФ предложит варианты получения QR-кодов для имеющих антитела граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 декабря сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

«Есть группа граждан, которые имели положительный ПЦР, но не обратились к врачам. Но данные хранятся в базах, и мы знаем, о каких гражданах идёт речь», — сказала Голикова.

В правительстве пришли к выводу, что все данные о положительных тестах, которые были до 1 января 2021 года, значения не имеют. После года болезни нужно проводить вакцинацию.

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Остальным будет предложено в медицинских лабораториях сдать анализы на наличие антител, причём количественные данные значения иметь не будут, важен будет только результат «да» или «нет». Данные об антителах будут соотносить с данными ранее сданных ПЦР, и при их совпадении гражданину будет выдаваться документ, что он переболел. Срок действия такого QR-кода — год.

Есть ещё одна группа граждан, которые имеют антитела, но официально не обращались к врачу.

«Для них будет предложено сдать тест на антитела, им также будет оформлен документ о перенесенном заболевании на полгода», — уточнила вице-премьер.