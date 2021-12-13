Обнинск, Калужская область, , 11:00 — REGNUM В Обнинске Калужской области судебные приставы арестовали имущество управляющей компании за долги перед ресурсоснабжающими организациями на сумму 173 тысячи рублей. В акт описи попали мебель, бытовая техника и электроника. Об этом 13декаря сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

На приёме у судебного пристава Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

В городском отделении судебных приставов в данный момент на исполнении находится сразу пять производств в отношении одной из управляющих компаний города. Организация в соответствии с решениями судов имеет задолженности за поставленные электроэнергию, тепло и воду.

«Так как юридическое лицо добровольно не исполнило решение суда — не погасило задолженность, — было принято решение об аресте имущества компании-должника. Судебные приставы отправились в офис управляющей компании, где произвели арест мебели, бытовой техники и электроники. Теперь у организации есть 10 рабочих дней, чтобы погасить долг, иначе имущество будет изъято и передано на торги. Кроме того, управляющей компании необходимо выплатить исполнительский сбор за несвоевременное исполнение судебных решений. Его сумма на сегодняшний день составляет 30 тысяч рублей», — отметил Артём Залогин.

Читайте ранее в этом сюжете: В калужском Обнинске глава УК подозревается в присвоении денег жильцов