Обнинск, Калужская область, 13 декабря 2021, 11:00 — REGNUM В Обнинске Калужской области судебные приставы арестовали имущество управляющей компании за долги перед ресурсоснабжающими организациями на сумму 173 тысячи рублей. В акт описи попали мебель, бытовая техника и электроника. Об этом 13декаря сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.
В городском отделении судебных приставов в данный момент на исполнении находится сразу пять производств в отношении одной из управляющих компаний города. Организация в соответствии с решениями судов имеет задолженности за поставленные электроэнергию, тепло и воду.
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