Лондон, , 11:02 — REGNUM Все жители Великобритании смогут до конца года получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 в связи с распространением нового варианта вируса — «Омикрон». Об этом британский премьер-министр Борис Джонсон заявил в обращении к нации.

Борис Джонсон No10 Downing Street

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По его словам, в борьбе со штаммом «Омикрон» наступила чрезвычайная ситуация. Для того, чтобы обеспечить безопасность себя и близких, британцам следует «укрепить стену вакцинной защиты». В условиях надвигающейся волны заболеваемости из-за нового штамма две дозы вакцины будут недостаточны.

«Но хорошая новость заключается в том, что наши ученые уверены, что с помощью третьей дозы — бустерной — мы все сможем повысить наш уровень защиты», — заявил Джонсон.

Граждане старше 18 лет смогут пройти вакцинацию в третий раз, начиная с 13 декабря. Перерыв с прежней дозой должен составлять не меньше трёх месяцев.

В Британии к 12 декабря зафиксировали 3137 случаев заражения штаммом «Омикрон», смертельных исходов пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ попал снимок Джонсона с развлекательного мероприятия, которое проходило в конце 2020 года в условиях санитарных ограничений, связанных с коронавирусом.

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