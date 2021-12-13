Уфа, , 10:50 — REGNUM Главой администрации Ишимбайского района назначен Азат Ишемгулов. Об этом 13 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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«Мы вам желаем успехов. Ишимбайский район не плохо развивался», — заявил Хабиров, выказав надежду на то, что Ишемгулов подхватит добрые дела экс-главы этого района Азамата Абдрахманова.

Ранее сообщалось о том, что Азамат Абдрахманов в ноябре 2021 года был назначен на должность руководителя аппарата правительства Башкирии — министром Башкирии.