Кишинёв, , 10:49 — REGNUM Неизвестный сообщил в дежурную службу МВД Молдавии о «минировании» двух зданий суда: в районах Центр и Буюканы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу.

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По данным главы пресс-службы, мужчина позвонил в 8:25 по местному времени (9:25 мск). Правоохранители оцепили оба здания и всех эвакуировали оттуда.

На место прибыли сапёры, а также спасатели на случай пожара. Информацию о взрывных устройствах проверяют.

Стоит отметить, что в Молдавии за ложное сообщение о бомбе предусмотрено наказание в виде штрафа до 42 500 (около $2,4 тыс.). Также за это можно получить тюремный срок до двух лет.

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