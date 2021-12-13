Чебоксары, 13 декабря, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам исполнения бюджета 2021 года может состояться «серьёзный разговор» с руководителями органов власти. Речь идёт об освоении средств, в том числе федеральных поступлений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом предупредил сегодня, 13 декабря, первый вице-премьер — глава минфина Михаил Ноздряков, подводя итоги исполнения бюджета за 11 месяцев.

Cap.ru Данные минфина Чувашии

Особое внимание было уделено работе в части освоения средств. По данным министерства финансов, при годовых планируемых расходов республиканского бюджета в размере 78,256 млрд рублей на 1 декабря освоено более 61,6 млрд рублей, что составляет 78,7% от плана. На начало зимы остаток средств — 16,643 млрд рублей.

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В группе отстающих по освоению республиканских бюджетных средств — минстрой (53,9%), минэкономики (62%), минприроды (65,1%), ГКЧС (74,9%), минсельхоз (75,4%), минкультуры (78,8%).

«По оперативным данным [на 13 декабря], которые предоставили главные распорядители, порядка 14 млрд рублей нужно за декабрь освоить», — сказал Михаил Ноздряков.

По его словам, в части федеральных поступлений освоено в январе — ноябре почти 82%, в декабре предстоит освоить оставшиеся 4,366 млрд рублей. То есть при годовом плане 24,016 млрд рублей за 11 месяцев освоено 19,65 млрд рублей. Наибольшие суммы предстоит освоить за месяц минстрою (987 млн рублей), минздраву (896 млн рублей), минобразования (752 млн рублей), минэкономразвития (630 млн рублей).

«У нас последний день, когда управление Федерального казначейства принимает документы — 27-е число. Осталось ровно две недели. И хочу обратить внимание коллег, как руководителей органов власти, получателей бюджетных средств учреждений, так и глав муниципалитетов: практически персональная ответственность за работу, которую необходимо провести до конца текущего года. Понятно, что для многих год был переходным и сложным с учётом ковида. Понятно, что были сложности с удорожанием материалов и так далее, но извините, нужно было работать. Поэтому готовьтесь к серьёзному разговору по итогам года», — предупредил Михаил Ноздряков.

Cap.ru Данные минфина Чувашии

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии при годовом плане инвестиционных расходов в 7,5 млрд рублей за 11 месяцев освоено 51,4%, в абсолютных цифрах — 3,877 млрд рублей.