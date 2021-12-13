Москва, , 10:47 — REGNUM Министерство транспорта России намерено дальше прорабатывать отдельные положения законопроекта о QR-кодах о вакцинации от COVID-19 на транспорте. Об этом 13 декабря сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

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Уточняется, что в Минтрансе посчитали целесообразной дальнейшую проработку отдельных положений законопроекта в сфере транспорта, который предусматривает внедрение сертификатов о вакцинации.

«Не дожидаясь завершения официальной процедуры подготовки к рассмотрению законопроекта в первом чтении, Минтранс провел работу по его обсуждению с депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями. По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил в своём Телеграмм-канале, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения.