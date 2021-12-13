Оренбург, 13 декабря, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В первую декаду декабря на территории Оренбургской области полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 1,8 тыс. литров алкоголя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Изъятый из незаконного оборота алкоголь

Изъятие подделок и суррогатов проводилось вовремя профилактических мероприятий с 1 по 9 декабря. Проверке подвергли более 1 тыс. торговых объектов и около 1,5 тыс. частных домовладений.

По результатам рейдов возбудили пять уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконной реализацией алкоголя и использованием товарного знака, а также за изготовление и сбыт поддельных акцизных марок. Кроме того, возбуждено 190 административных дел.