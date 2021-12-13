Магас, 13 декабря, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Ингушетии за 2021 год улучшилась статистика по числу произошедших дорожно-транспортных происшествий. Снижение количества ДТП достигло 14% по сравнению с предыдущим годом, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Авария

По словам начальника регионального управления Госавтоинспекции Алексея Пасечного, всего в 2021 году произошло 160 ДТП. Число жертв автоаварий составило 49 человек, что на 19,7% меньше, чем годом ранее. Пострадали в результате ДТП 242 человека. Снижение зафиксировано и по этому показателю. Оно составило 27%.

Кроме того, в Ингушетии в текущем году было зарегистрировано 195 380 правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Из них 4487 нарушений связано с управлением автомашинами лицами в состоянии опьянения или без прав управления транспортными средствами. В числе нарушений также езда на автомобилях с подложными регистрационными номерами.

Напомним, пять лет назад в Ингушетии росла статистика числа ДТП и смертельных случаев.

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