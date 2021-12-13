Кабул, , 10:44 — REGNUM На фоне того, что активы Афганистана были заморожены, афганский народ обеспокоен девальвацией национальной валюты по отношению к доллару. На сегодня курс достиг 110 афгани за один доллар.

Афганистан

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», крупнейший валютный рынок Афганистана «Сарой-е Шахзаде» был закрыт из-за повышения курса доллара по отношению к национальной валюте. Этот валютный рынок Афганистана объявил, в воскресенье, 12 декабря, доллар США обменивался на 110 афгани.

После падения Кабула стоимость доллара по отношению к афганской валюте выросла больше, чем когда-либо, и это первый случай обмена долларов по курсу 110 афгани. Хотя Центральный банк Афганистана недавно влил в афганский рынок миллионы долларов для стабилизации стоимости афганской валюты, это не принесло должного эффекта.

По имеющимся данным, стоимость доллара по отношению к афгани продолжает расти, и население обеспокоено девальвацией своей валюты. Многие полагают, что с ростом курса доллара будут расти и цены на афганских рынках.

Несмотря на предупреждения правозащитных организаций и учреждений о неблагоприятной ситуации в Афганистане с наступлением холодов, Соединённые Штаты все еще удерживают около 10 миллиардов долларов замороженных афганских активов.