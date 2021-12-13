Омск, , 10:44 — REGNUM В Омской области осуждён рецидивист, напавший в 2014 году на ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 декабря в региональной прокуратуре.

Суд Stshw.cn

Уголовное дело против 42-летнего мужчины рассмотрел Калачинский городской суд. Установлено, что вечером 1 ноября 2014 года мужчина около железнодорожного вокзала подошёл сзади к девочке 2003 года рождения, закрыл ей рот рукой и толкнул в спину.

Затем он стал проверять содержимое её карманов. При этом злоумышленник избил ребёнка. Демонстрируя нож, он потребовал отдать ему ценные вещи.

Девочка сказала, что у неё нет ценный вещей. Тогда злоумышленник перетащил её в заросли камыша и совершил насильственные действия сексуального характера, не переставая избивать.

Затем он забрал из кармана у девочки 300 рублей и скрылся с места преступления. Своей вины он не признал.

Следствие установило его вину, когда мужчина отбывал наказание за совершение других преступлений.

Суд назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии особого режима.

Читайте также: В Омской области будут судить педофила, надругавшегося над школьницей