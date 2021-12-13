Москва, 13 декабря 2021, 10:41 — REGNUM Законопроектом о QR-кодах права граждан не ограничиваются. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 декабря на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Она обратила внимание на то, что сейчас складываются ситуации, когда регионы понимают решения, ограничивающие права граждан. Законопроект вводит единые требования к действиям региональных властей, отметила вице-премьер.