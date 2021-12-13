Багдад, 13 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Власти Ирака рассматривают вопрос закупки электроэнергии в Саудовской Аравии и странах Персидского залива. Об этом сообщает агентство Shafaq News со ссылкой на министра нефти Ирака Ихсана Исмаила.

Blm.gov Солнечная электростанция

В заявлениях для СМИ министр сообщил, что диалог с Саудовской Аравией и странами Персидского залива является «частью обеспечения безопасности и стабилизации производства электроэнергии. Пока этот вопрос обсуждается. Мы услышали определенную цену и считаем, что ее можно улучшить».

Чиновник добавил, что существует координация на высоком уровне с Советом сотрудничества стран Персидского залива, особенно с Саудовской Аравией, которая искренне желает помочь Ираку. По словам министра, в настоящее время Ирак производит 15 000 мегаватт электроэнергии, что намного меньше 30 000 мегаватт, необходимых ему для удовлетворения своих ежегодных потребностей.

Ранее Ирак также заключил соглашения о начале строительства электростанций с использованием солнечной энергии и стремится подписать несколько контрактов, что позволит стране дополнительно производить до 7500 мегаватт к 2023 году.