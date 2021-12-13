Абу-Даби, , 10:40 — REGNUM Команда «Формулы-1» «Мерседес» намерена обжаловать решение Международной автомобильной федерации (FIA) об отклонении протестов команды на результаты гонки в Абу-Даби. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба команды.

Болид Мерседес. Формула 1 Dave Jefferys

«Мы подали уведомление о намерении обжаловать решение», — говорится в заявлении.

Отмечается, что у команды есть 72 часа на подачу апелляции.

Как сообщало ИА REGNUM, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом мира, одержав победу на Гран-при Абу-Даби. На последнем круге гонки он обогнал лидировавшего на протяжении всей гонки британца Льюиса Хэмилтона.

После этого «Мерседес» подал два протеста. Один из них касался того, что Ферстаппен обогнал Хэмилтона за машиной безопасности. Второй был связан с процедурой рестарта гонки. FIA отклонила оба протеста «Мерседеса».

Читайте ранее в этом сюжете: Второй протест Mercedes по результатам Гран-при «Формулы-1» отклонен