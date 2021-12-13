Казань, 13 декабря, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В столице Татарии в этом году отремонтировали 293 многоквартирных дома. Работы ведутся в рамках капитального ремонта на 2020−2022 годы, сообщает городская администрация.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

Всего в 2021 году привели в порядок 144 кровли, 103 фасада, в 122 домах заменили сети теплоснабжения. Порядка 170 лифтов обновили в 59 домах. В настоящее время приемочные комиссии проведены по 266 домам.

Также к участию в программе капремонта домов были допущены подрядные организации, силами которых отремонтировали кровлю на 52 домах, обновили фасады в 169 домах, отремонтировали сети теплоснабжения в 48 домах.

В рамках программы капитального ремонта на 2020−2022 годы в Казани запланировали отремонтировать 740 многоквартирных домов на сумму более 7 млрд рублей. В 2022 году капремонт наметили в 171 доме. За все время действия программы капитально отремонтированы 3493 дома.

ИА REGNUM напоминает, в Казани на комплексный капитальный ремонт школ в 2022 году запланирован лимит финансирования в сумме 400 млн рублей, но данных средств хватит лишь на восстановление одной школы.

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