Москва, , 10:39 — REGNUM В новогодние каникулы более половины жителей России (56%) предпочитают смотреть. Выбирают современные российские фильмы 19%. Смотрят любые фильмы 28%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Ежегодная традиция Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!». реж Эльдар Рязанов. 1975]. СССР

Самый популярный новогодний фильм среди граждан РФ — «Ирония судьбы, или С легким паром!» (55%). Также в пятерку лидеров вошли — «Один дома» (18%), на третьем — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (12%), «Иван Васильевич меняет профессию» (10%) и «Карнавальная ночь» (9%).

Лучшим отечественным новогодним фильмом, снятым за последние несколько лет, респонденты назвали «Ёлки» (19%), Нет любимых новогодних фильмов у 18% опрошенных. Затруднились с ответом 22%

Опрос по телефону 5 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, любимым мультфильмом в новогодние праздники у жителей России по-прежнему остается «Простоквашино» — 20%.

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