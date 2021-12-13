Ростов-на-Дону, , 10:42 — REGNUM Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, выступая на Совете ректоров Ростовской области, назвал губительным участие молодых людей в деструктивных пабликах в социальных сетях.

Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

По некоторым оценкам экспертов, в 2019 году более 7 млн российских школьников участвовали в деструктивных группах в соцсетях и на сайтах. При этом динамика плачевная, обратил внимание митрополит. Так, ежегодно такие группы получают около 2 млн новых участников.

«По мнению ряда авторитетных экспертов и на основании уже проведенных экспертиз, можно утверждать, что проблемы эти лежат в псевдорелигиозной сфере: это новая интерпретация одного из старых языческих культов. Религия — это то, что должно очищать человеческое сердце и возвышать душу, а участие в такого рода группах не возвышает, а губит душу», — сказал глава Донской митрополии.

Главным образом на ситуацию влияют недоработки в ознакомлении подростков с отечественной религиозной культурой, считает митрополит. Решить проблему, по его словам, поможет преподавание дисциплин духовно-нравственной направленности в донских вузах и взаимодействие педагогов высшей школы и студентов, в рамках которого формируется мировоззрение.