Москва, , 10:47 — REGNUM Указания о совершении терактов и массовых убийств получали сторонники украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.», выявленные в 37 российских регионах — 106 человек. Об этом говорится в опубликованном 13 декабря сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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В ведомстве уточнили, что среди задержанных сторонников группировки — трое администраторов интернет-сообществ. Они по указанию создателя «М.К.У.», украинского гражданина Егора Краснова, пропагандировали экстремистскую идеологию и призывали к совершению насильственных акций.

«Ещё двое задержанных — подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения», — говорится в сообщении.

Преступную деятельность аффилированных с группировкой экстремистских групп пресекли в Пензенской области и Коми. Это пять и восемь человек соответственно. У них изъято огнестрельное и холодное оружие, баллончики со слезоточивым газом.

Процессуальные решения будут вынесены по итогам проверочных мероприятий.

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