Кишинёв, 13 декабря, 2021, 10:36 — ИА Регнум. С 13 декабря восстановлено пассажирское железнодорожное сообщение между Кишинёвом и Бухарестом. Об этом сообщает пресс-служба компании «Железная дорога Молдавии».

Поезд

Сообщается, что до 31 декабря в неделю поезд будет выходить из Кишинёва дважды: в понедельник и четверг. В январе 2022 года рейсов будет больше, поезд в столицу Румынии будет выходить во вторник, четверг и воскресенье. Обратно — в понедельник, среду и пятницу.

Стоит отметить, что Молдавия прекратила все железнодорожные пассажирские перевозки в 2020 году из-за карантинных ограничений. Когда ограничения сняли, движение поездов долгое время не возобновлялось из-за финансовых проблем «Железной дороги Молдавии» и изношенности подвижного состава.

Также из-за материальных проблем в Молдавии с февраля 2021 года прекращено движение местных и пригородных пассажирских поездов.