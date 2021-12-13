Бухарест, , 10:35 — REGNUM Десятки вертолетов UH-60 Black Hawk военно-воздушных сил США прибыли в расположение военного аэродрома Румынии «Михаил Когэлничану» для осуществления постоянного воздушного патрулирования румынского участка восточных границ Североатлантического альянса. Об этом 13 декабря сообщила бухарестская газета «Adevarul».

Точных данных о количестве соответствующих боевых единиц нет. Предполагается, что речь может идти о 50 машинах, в срочном порядке переброшенных из Александропулиса (Греция) в рамках программы НАТО «Atlantic Resolve». Часть расходов на содержание американского военного авиапарка взял на себя официальный Бухарест. Это уже вызвало протесты румынской общественности.

Напомним, ранее Румыния объявила о намерении разместить на своей территории наземный контингент Пентагона, а также укрепить свои границы за счет дополнительных иностранных сил НАТО. Предполагается, что Брюссель рассмотрит это предложение уже до конца нынешнего года.