Курск, 13 декабря, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Курске вечером 12 декабря у ночного клуба на проспекте Дериглазова произошла перестрелка, сообщил портал Kursk.tv.

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Неизвестный стрелял в сотрудников службы охраны ночного клуба «Карамель». Ранены были пять охранников. По предварительной информации, у мужчины произошел конфликт с охраной заведения.

Стрелявший скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.