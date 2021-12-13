Оренбург, 13 декабря, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области на военном полигоне впервые пройдет разминирование местности с помощью робота. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Structure.mil.ru Робототехнический комплекс «Уран-6»

Работу робототехнического комплекса «Уран-6» продемонстрируют командному составу Центрального военного округа во время оперативно-боевого сбора. Он назначен на 14−17 декабря. В мероприятии примут участие более 300 военнослужащих из командного состава военного округа от командующего армии до командира полка включительно.

«В ходе сбора впервые продемонстрируем порядок сплошного разминирования местности при помощи робототехнического комплекса «Уран-6», недавно поступившего на вооружение инженерных подразделений военного округа. Расчету комплекса предстоит разминировать 100-метровую полосу с установленными противопехотными минами», — сказал начальник инженерных войск ЦВО генерал-майор Дмитрий Коруц.