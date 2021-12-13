Уфа, , 10:45 — REGNUM 529 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что всего в республике выявили 114 308 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 103 419 человек, в том числе 539 человек победили вирус в минувшие 24 часа.

Отмечается, что за сутки в республике скончались 32 пациента с COVID-19, всего в регионе скончались 3985 таких пациентов.

Прививки от COVID-19 получили 2 084 736 человек, завершили вакцинация 1 882 703 человека.

Согласно данным на 12 декабря в Башкирии за сутки выявили 541 носителя коронавируса.