Канберра, , 10:50 — REGNUM Выступая на пресс-конференции 13 декабря, главный санитарный врач Австралии профессор Пол Келли заявил, что полученные им медицинские свидетельства доказывают, что существующие вакцины не работают против предотвращения передачи нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«К сожалению, сейчас очень ясно, что эффективность вакцин, первых двух доз, против передачи вируса снижается», — констатировал профессор Келли.

Профессор Келли отметил, что исследования, проведенные австралийскими учеными, показали, что эффективность существующих вакцин против распространения «Омикрона» ниже, чем их противодействие другим вариантам. В то же время он заявил, что омикрон-штамм, по-видимому, ведет к менее тяжелому протеканию COVID-19.

«Пока мы не наблюдаем тяжелых случаев заболеваний и не знаем, существуют ли особые группы риска», — добавил он.