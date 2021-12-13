Тула, 13 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Жёлтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей объявлен на территории Тульской области на 13 и 14 декабря.

Гололед на дорогах

Период предупреждения продолжится двое суток: 13 декабря и до 23 часов 14 декабря, уточняет «Первый Тульский».

Жителям региона напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности — в частности, водителям соблюдать скоростной режим, а пешеходам — выбирать удобную обувь и одежду.

По информации МЧС, на 13 декабря прогнозируется облачная погода, возможен снег, местами гололедица. Ветер юго-восточный 5−10 м/с при температуре ночью −7…−2⁰С, днем −5…−0⁰С. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.