Бейрут, 13 декабря, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Трое палестинцев погибли и семеро получили ранения в результате перестрелки в лагере беженцев на юге Ливана. Как сообщает агентство Lebanon-24, конфликт начался после того, как сторонники палестинского движения ФАТХ расстреляли похоронную процессию сторонников конкурирующей группировки ХАМАС в лагере «Бурдж-аш-Шимали».

ХАМАС

"Когда похоронная процессия прибыла на лагерное кладбище, внезапно началась стрельба в сторону толпы» — цитируют СМИ одного из очевидцев

Предположительно, причиной конфликта послужили разногласия между руководством ФАТХ и ХАМАС, которые продолжаются с 2007 года. Вооружённые сторонники обеих группировок вышли на улицы лагеря «Бурдж-аш-Шимали», требуя от ливанских властей вмешаться и арестовать виновных в инциденте.

Ранее СМИ сообщали, что на территории лагеря беженцев произошёл пожар. Огонь перекинулся на лагерный госпиталь, что привело к взрыву запасов медицинского кислорода. В результате инцидента погиб один из членов группировки ХАМАС.