Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту возгорания ангаров с текстильной продукцией, находящихся на территории вещевого рынка на юге города. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Пожар на складе вещей на юге Петербурга Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром в понедельник на улице Салова, 52, огонь охватил три ангара на общей площади 1,2 тыс. кв. метров. К 08:04 мск пожар удалось локализовать. На данный момент происходит тление в завалах на общей площади 800 кв. метров. Никто не пострадал.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований о пожарной безопасности, а также действиям ответственных должностных лиц», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования

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