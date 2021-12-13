Санкт-Петербург, 13 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту возгорания ангаров с текстильной продукцией, находящихся на территории вещевого рынка на юге города. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Пожар на складе вещей на юге Петербурга

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром в понедельник на улице Салова, 52, огонь охватил три ангара на общей площади 1,2 тыс. кв. метров. К 08:04 мск пожар удалось локализовать. На данный момент происходит тление в завалах на общей площади 800 кв. метров. Никто не пострадал.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований о пожарной безопасности, а также действиям ответственных должностных лиц», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования