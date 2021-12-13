Курск, 13 декабря, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Курской области возле одного из ночных клубов произошла стрельба, сообщили 13 декабря в региональном главном управлении МВД РФ.

Lisa Roe Стрельба

«Предварительно установлено, что в результате словесного конфликта молодой человек произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону сотрудников службы охраны. Конфликт произошел на входе в развлекательное заведение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали пятеро охранников.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб в результате стрельбы в начале октября в городе Калгари в канадской провинции Альберта.

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