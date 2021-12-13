Канберра, 13 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что его визит в Канберру не направлен против Пекина. Об этом 13 декабря сообщил телеканал Nine News.

Kremlin.ru Мун Чжэ Ин

«Австралия прилагает усилия для поддержания мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе … Австралия не желает возникновения споров в регионе и ради мира, мы продолжим сотрудничество с Австралией … И государственный визит, который я совершаю в настоящее время, не имеет ничего общего с нашей позицией по Китаю», — отметил Мун Чжэ Ин.

Отмечается, что его заявление прозвучало на фоне высказываний Моррисона по поводу отношений Австралии и Китая. В частности, журналисты задавали вопросы, касающиеся последствий экономических санкций Пекина.

Моррисон заявил, что его страна и Южная Корея являются «либеральными демократиями, объединенными общими ценностями», в том числе защите право на свободное судоходство в Южно-Китайском море.