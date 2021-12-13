Париж, , 10:29 — REGNUM Эрик Земмур, крайне правый кандидат на президентских выборах во Франции в 2022 году, призвал лучше защищать Армению, «христианскую» страну посреди «исламского океана», передает BFM TV.

Эрик Земмур IllianDerex

Преимущественно христианская Армения и соседний, преимущественно мусульманский, Азербайджан осенью 2020 года вели короткую, но кровопролитную войну за контроль над регионом Нагорный Карабах, в результате которого погибло 6500 человек.

Франция, где проживает очень большая армянская община, неоднократно призывала к соблюдению режима прекращения огня.

Эрик Земмур также посетил мемориал геноцида армян под Ереваном.

Турция отказывается признать геноцидом массовые убийства армян Османской империей во время Первой мировой войны. Всего более двадцати стран, включая Францию, официально признали геноцид.