Москва, , 10:27 — REGNUM Правительство РФ запланировало на 2022 год потратить 772 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 декабря сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.

Татьяна Алексеевна Голикова Council.gov.ru

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Ранее на эти цели было потрачено 586 млрд рублей.

«Это касается только здравоохранения, различных социальных выплат и антиковидных мероприятий», — уточнила Голикова.

Эти средства не будут направлены на поддержку экономики, добавила вице-премьер.